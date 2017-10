Colloque : Comprendre le Monde arabe au seuil du XXI me siècle.

Colloque de René Naba à Istres (PACA) 21 octobre 2017, 18h salle du Prépaou,

Sous l’égide du Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires – (Istres-Martigues)

Avec la participation de Jo Ros, Président Honoraire de l’Université du Citoyen, auteur de nombreux ouvrages sur la mémoire populaire et le monde du travail. qui fera lecture des poèmes extraits de ses recueils »Méditerranée(s) (Édition Poètes & CO-Nice) et »Sirènes de Syrie » ( Éditions des Fédérés).

Et Adil Fajry, Modérateur.

En partenariat avec l’Association « Car t’y es libre »

Comprendre Le Monde arabe au seuil du XXI me siècle.

Le Monde arabe constitue avec l’Amérique latine la zone géostratégique qui présente la plus forte affinité spirituelle, culturelle, linguistique de ses composantes.

Mais au seuil du XXI me siècle, cet ensemble –doté d’un des gisements énergétiques parmi les plus importants du monde, à l’articulation de deux continents (Afrique-Asie), à la jonction de trois voies de navigations transocéaniques (Océan Atlantique, Mer Méditerranée, Océan Indien)– se trouve dans un état de dépendance plus important qu’à l’époque coloniale.

Pourquoi? Comment?

Au delà de la lecture géopolitique que va nous offrir l’intervenant, il est impératif pour les citoyens d’être en capacité de mesurer l’impact de ces stratégie sur nos vies quotidiennes.

Par René Naba: ancien responsable du Monde arabe musulman au service diplomatique de l’Agence France Presse, est directeur du site géostratégique www.madaniya.info, auteur de 14 ouvrages sur la géostratégie de la communication et les principaux problèmes du Monde arabe.

10h00 12h30 : Formation: Ouverte à tous les publics.

20 places sont disponibles, nous demandons 10 € de participation, cela comprend le déjeuner et la formation. Cette action est organisée en partenariat avec l’association Car t’y es libre. La journée se finira à 17 h-00, nous comptons vivement sur votre présence.

Inscription obligatoire sur cartyeslibre@gmail.com (nom prénom tel etc…)

21h00-23h00 : Projection du concert de variétés de la chanson Libanaise accompagnée d’un bourkoukouche – brochette.

Uniquement sur réservation au 0613205151. Le tarif est de : 5 €

Ce colloque coïncide avec le 34 me anniversaire de la détention de Georges Ibrahim Abdallah, symbole inoxydable du combat palestinien

En témoignage de solidarité, le récit de cette imposture judiciaire :

Manuel Valls : NO Passaran

Georges Ibrahim Abdallah: Une légende vivante, héros mythique du combat palestinien