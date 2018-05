Que sont les « Cookies » ?

Un cookie est un petit fichier créé par les sites internet que vous visitez. Souvent sous forme de fichier texte, ces derniers stockent des informations durant vos sessions de navigation. Généralement il contient le nom du serveur et/ou du domaine du site l’ayant conçu, un identifiant unique permettant de vous reconnaitre et généralement une date d’expiration. Certains enregistrent d’autres informations complémentaires comme les paramétrages sélectionnés pour un site internet (comme la langue), le contenu d’un panier d’achat ou encore des informations permettant d’insérer des éléments publicitaires ou visuels durant votre navigation.

Lors de votre navigation, deux types de cookies entrent en jeu : les premiers sont les cookies propriétaires associés au domaine du site en cours d’affichage dans la barre d’adresse, les seconds sont les cookies tiers provenant d’autres domaines.

Comment sont utilisés les « cookies » ?

Madaniya.info utilise des outils de mesure d’audience dans le but d’analyser le comportement de ses utilisateurs et ainsi améliorer et adapter le site et aussi à des fins commerciales.

Nous utilisons également des cookies afin d’améliorer votre expérience sur notre site internet (choix de la langue).

Madaniya.info n’utilise en aucun cas des cookies pour stocker des informations personnelles vous concernant. Les données stockées parMadaniya.info sont anonymes.

Comment puis-je contrôler les cookies utilisés par Madaniya ?

Vous pouvez à l’aide des paramètres de votre navigateur contrôler ou bloquer les cookies qu’utilise le site Madaniya.info. L’accès à ces paramètres peut varier selon votre navigateur. Vous trouverez ci-dessous des instructions pour activer ou désactiver des cookies pour les navigateurs suivants : Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari.

Google Chrome :

Cliquez sur l’icône du menu Chrome « Personnaliser et contrôler Google Chrome ».

Sélectionnez Paramètres.

Au bas de la page, cliquez sur Afficher les paramètres avancés.

Dans la section « Confidentialité », cliquez sur Paramètres de contenu.

Pour activer les cookies, sélectionnez Autoriser le stockage des données locales (recommandé).

Pour désactiver les cookies, sélectionnez Interdire à tous les sites de stocker des données.

Cliquez sur OK pour enregistrer.

Mozilla Firefox :

Cliquez sur le bouton menu et sélectionnez Options

Sélectionnez le panneau Vie privée.

Dans la zone Historique, pour l’option Règles de conservation, sélectionnez utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique.

Cochez la case Accepter les cookies pour activer les cookies, ou décochez-la pour les désactiver.

Si vous avez des problèmes avec les cookies, assurez-vous que l’option Accepter les cookies tiers ne soit pas positionnée sur Jamais.

Choisissez combien de temps les cookies peuvent être conservés :

Les conserver jusqu’à : Leur expiration : Chaque cookie sera supprimé à sa date d’expiration, date fixée par le site émetteur du cookie.

Les conserver jusqu’à : La fermeture de Firefox : les cookies enregistrés sur votre ordinateur seront supprimés lorsque vous fermerez Firefox.

Les conserver jusqu’à : Me demander à chaque fois : un avertissement s’affiche chaque fois qu’un site web souhaite envoyer un cookie, vous demandant si vous acceptez d’enregistrer le cookie ou pas.

Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre « Options »

Internet Explorer

Cliquez sur le bouton Outils, puis sur Options Internet.

Cliquez sur l’onglet Confidentialité, puis sous Paramètres, déplacez le curseur vers le haut pour bloquer tous les cookies ou vers le bas pour autoriser tous les cookies, puis cliquez sur OK.

Safari

Cliquez sur le menu Safari, puis sélectionnez Préférences….

Dans la fenêtre Préférences, sélectionnez l’onglet Sécurité.

Dans la zone Accepter les cookies, cochez la case Provenant seulement des sites que je visite.

Pour consulter et supprimer des cookies, cliquer sur le bouton Afficher les cookies.

Fermez la fenêtre en cliquant sur le bouton rouge en haut à gauche.

Votre navigateur est à présent configuré pour accepter les cookies lors de votre navigation.

NB : Le fait de bloquer les cookies peut empêcher certaines pages Web de s’afficher correctement.

Vous pouvez gérer les cookies en utilisant les commandes du navigateur. Pour plus d’informations sur la façon dont vous pouvez supprimer et contrôler les cookies qui sont stockés sur votre ordinateur, merci de consulter http://www.allaboutcookies.org/fr/.

