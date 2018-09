Le martyrologe scientifique irakien : 135 universitaires toutes disciplines confondues assassinés entre 2003 et 2006 à la faveur de l’invasion américaine de l’Irak

www.madaniya.info associe à cet hommage posthume aux scientifiques irakiens, Khaled al-Assaad, 82 ans, Directeur du site syrien de Palmyre, décapité par le groupe État islamique (Daech), accusé par les djihadistes d’avoir été lié au régime d’Assad et à “des infidèles” lors de conférences tenus à l’étranger. Khaled Al Assad qui avait dirigé pendant 50 ans le service des antiquités de Palmyre (1963-2013) était considéré comme l’un des meilleurs spécialistes du monde antique.

www.madaniya.info adresse sa plus vive gratitude posthume à Ahmad Chalabi, ancien banquier en banqueroute, faux-nez de l’administration néo-conservatrice américaine du Président George Bush jr, pour avoir servi de lièvre à l’invasion américaine de l’Irak et permis la décapitation de l’élite scientifique de son pays d’origine, ainsi qu’à ses émules mercenaires bi nationaux syro-atlantistes pour leur empressement tarifé à détruire leur pays d’origine, contribuant tous les deux, mercenaires irakiens et syriens, à provoquer une régression durable du Monde arabe pour le bénéfice exclusif de leurs ennemis.

L’assassinat du général Aziz Esber, directeur du centre des recherches scientiques de Syrie, au moyen d’une voiture piégée dans lalocalité de Missiaf, dans la province de Hama, le 4 aout 2018, au lendemain de la défaite des djihadistes du sud de la Syrie (Dera’a, Suneitra), de même que l’assassinat de l’universistaire palestinien, spécialisé dans le domaine de l’énergie, le docteur Fadi el-Batch, le 21 avril 2018, à Kuala Lumpur, et de Mohamed Zouari, ancien pilote de la Tunisair, ingénieur en aéronautique, spécialisé dans la conception de drones, le 15 décembre 2016, à Sfax (Tunisie) remettent en mémoire la guerre souterraine implacable menée depuis des décennies par les services israéliens avec la complicité américaine pour démanteler, à tout le moins neutraliser, le potentiel scientifique arabe.

L’officier supérieur syrien a été assassiné quatorze ans après la liquidation de son prédécesseur, le Général Mohamad Soleymane, l’homme qui passe pour avoir été en charge du programme nucléaire syrien, liquidé depuis la mer en 2004 à Tartous, alors qu’il se prélassait dans sa villa du bord de mer.

L’universitaire palestinien, lui, a été assassiné dans la rue, alors qu’il se rendait à une mosquée pour la prière de l’aube dans la capitale malaisienne. Membre du Hamas, sa dépouille a été transférée vers Jabaliya, dans la bande de Gaza. Sa famille a accusé le Mossad d’être derrière cet assassinat extra judiciaire.

Selon Ronen Bergman, -dans son ouvrage «Rise and Kill First: The secret History of Israel’s targeted assassinations», ED. Penguin Random House-» , le Mossad s’est livré à 800 assassinats extrajudiciaires durant la décennie 2000-2010, ciblant notamment Mohamad Mabhouh, le responsable des achats d’armes du Hamas, dont l’élimination à Doubai a été téléguidée depuis Paris, du temps de la lune de miel du pro israélien Nicolas Sarkozy avec les Emirats. Auparavant les dirigeants de l’OLP à Beyrouth, Kamal Nasser, Youssef An Najjar, Kamal Adwane, Abou Hassan ALI Salameh et Wadih Haddad. En Cisjordanie les chefs du Hamas, le paralytique Cheikh Ahmad Yassine et son successeur Adbel Aziz Rantissi. Le Mossad est même le service qui compte à son actif le plus grand nombre d’assassinats ciblés, plus que tout autre service dans le Monde depuis la fin de la II me Guerre Mondiale (1839-1945).

La liquidation du scientifique tunisien ne relève pas du hasard

Depuis 2002, Tunis est le siège du bureau régional du MEPI (Middle East Partnership Initiative), dont la couverture philanthropique de ses objectifs masque un soubassement sécuritaire. Bien qu’antérieur à l’installation du MEPI, l’assassinat en Tunisie des deux principaux adjoints de Yasser Arafat, Khalil Wazir, alias Abou Jihad, le chef militaire, et Salah Khalaf, alias Abou Iyad, le chef du renseignement, a relevé d’une stratégie visant, sous la bienveillance tunisienne, à l’élimination des dirigeants charismatiques du combat palestinien en vue de déblayer la voie à la promotion d’un bureaucrate poussif, en la personne de Mahmoud Abbas.

Un déploiement favorisé par l’ancien président Zine El Abidine Ben Ali en personne, qui pensait ainsi se prémunir contre le mauvais sort dans une sorte de police d’assurance tous risque.

Overseas officer des services américains, l’ancien président Zine El Abidine Ben Ali a été un observateur privilégié du soulèvement syndical de Gdansk, dans la décennie 1980, en sa qualité d’ambassadeur de Tunisie et observateur pour le compte des services occidentaux de la contestation minière en Pologne.

De retour dans son pays, en sa qualité de ministre de l’intérieur, il a fait de la Tunisie, en complémentarité avec le Maroc, la plate forme opérationnelle majeure des services américains et israéliens, dont il sera leur interface au plan locale. Un rôle dévolu par la suite à Kamal Morjane du temps de son passage au ministère de la défense avant son basculement vers le ministère des Affaires étrangères et sa promotion au rôle de caution du régime post Ben Ali.

Retour sur le martyrologe scientifique irakien

En hommage à tous ces suppliciés irakiens, dommage collatéral de l’invasion américaine de l’Irak, liquidés physiquement par des commandos américains et israéliens à partir de 2003.

«La guerre d’Irak a été conçue par 25 néo conservateurs américains, juifs pour la plupart», soutient Alison Weir, fondatrice et directrice de l’organisation à but non lucratif «If American Knew». La journaliste américaine a été brutalement écartée d’une commission d’enquête américaine où elle devait témoigner sur les responsabilités dans l’invasion américaine de l’Irak, en 2003.

Cf sur ce lien son témoignage et sa traduction en langue française :

http://w41k.com/125073

Ci joint la liste des personnalités irakiennes liquidées, selon la liste établie par le quotidien en ligne «Ar Rai al Yom»

Dirigé par Abdel Bari Atwane, fondateur du journal trans-arabe Al Qods Al Arabi»: http://www.raialyoum.com/?p=454552

Université de Bagdad (40 membres du corps enseignant asssassinés)

1- Dr Mohamad Abdallah Al Rawi : Recteur de l’Université de Bagdad, Président de l’Ordre des Médecins iraien, assassiné à sa clinique sise quartier Al Mansour (Bagdad).

2- Makki Habib Al Mou’men : diplomé de l’Université du Michigan (États-Unis), spécialiste de l’Histoire contemporaine, ancien professeur aux universités irakiennes (Bassorah, Bagdad, Irbil et Souleymaniyeh), ainsi qu’à l’Institut des Études Palestiniennes.

3 – Mohamad Abdallah Moneim Al Azmiralli : Titulaire d’un doctorat en Chimie, scientifique distingué, en poste dans des centres de recherches spécialisés. Professeur à la Faculté des Sciences de l’Université de Bagdad, Département de Chimie. Cet égyptien, titulaire de la nationalité irakienne, a été liquidé par les Américains dans le camp aménagé à proximité de l’aéroport de Bagdad, en 2003.

4- Issam Charif Al Takriti: Ancien ambassadeur d’Irak en Tunisie. Titulaire de la chaire d’Histoire à l’Université de Bagdad, il a été liquidé en compagnie de 5 de ses collègues, le 22 octobre 2003, dans le secteur d’Amiryah (Bagdad) .

5- Majed Hussein Ali : Savant atomique, spécialiste de la physique nucléaire (Université de Bagdad, Faculté des Sciences), éliminé début 2004.

6- Imad Sarsour : Doyen de la Faculté de médecine de Bagdad, spécialiste de la chirurgie réparatrice.

7- Soubeiry Moustapha Al Bayyat i: Chef du département de géographie de l’Université de Bagdad , tué en 2004.

8- Ahmad Al Raw i: Professeur d’agronomie à l’Université de Bagdad, en charge du centre d’épidémiologie. Tué avec sa femme, en 2004, sur l’autoroute Bagdad-Al Ghazalyah.

9- Housni Kamal : Physicien, Faculté des Sciences, Université de Bagdad.

10- Marwane Mouzher Al Hayti : Ingénieur chimiste; Professeur à la Faculté des Sciences de l’Université de Bagdad.

11- Moustapha Al Machahandi : Professeur de civilisation islamique. Faculté des lettres, Université de Bagdad.

12- Khaled Mohamad Al Janabi : Titulaire de la chaire Histoire de l’Islam- Faculté des Lettres – Université de Bagdad.

13- Hassan Abd Ali Daoud Al Rabihi : Vice doyen de la Faculté de Médecine de l’Université de Bagdad.

14- Marwane Rachid : Vice-doyen de la Faculté de Génie- Université de Bagdad

15- Abdel Latif Ali Al Mayyah : Adjoint au Directeur du Département du Monde arabe-Université de Bagdad. Assassiné en 2004 au lendemain de son apparition sur une chaîne de télévision arabe pour réclamer la tenue d’élections législatives.

16- Hicham Charif : Chef département Histoire – Université de Bagdad

17- Raad Chalah : Chef du département de Biologie – Faculté des Sciences-Université de Bagdad.

18 -Fouad Ibrahim Mohamad Al Bayyati : Chef du département de l’Allemand (langue et civilisation allemandes) -Faculté des Langues- Université de Bagdad. Assassiné devant sa maison, quartier de Ghazala (Bagdad), le 19 avril 2005.

19- Mohammad Kard Al Jammali : Spécialiste de la langue anglaise-Université de Bagdad. Directeur général du ministère de l’Éducation nationale. Assassiné le 10 juin 2004 dans le secteur d’Al Amiryah (Bagdad).

20- Haifa Alawane Al Helli : Physicienne- Faculté des Sciences-Section féminine- Université de Bagdad.

21- Abdel Razzak Al Na’as : Faculté des Sciences de la communication- Université de Bagdad. Assassiné le 28 janvier 2004.

22- Haykal Mohammad Al Moussawi : Faculté de Médecine- Université de Bagdad.

23- Hazem Abdel Hadi : Faculté de Médecine-Université de Bagdad.

24- Abbas Al Attar : Doctorat en Sciences Humaines-Université de Bagdad

25- Bassam Al Moudaress : Doctorat en Sciences Humaines-Université de Bagdad.

26 – Bassel Al Kerkhi : Spécialiste Chimie. Faculté des Sciences – Université de Bagdad.

27- Nasser Amir Al Obeidy : Université de Bagdad

28- Nafeh Abboud : Spécialiste de la Littérature arabe- Université de Bagdad

29- Marwane Al-Rawi : Génie civil – Université de Bagdad

30- Rafi Sarkissian Vanagan : Magistère en Langue Anglaise – Professeur à la Faculté des Lettres- Université de Bagdad.

31- Nafiha Hamad Khalaf : Professeur de Littérature arabe – Faculté des Lettres- Université de Bagdad

32- Khalil Ismail Abd Ad Dahiry : Faculté de l’Éducation sportive – Université de Bagdad

33- Ghaleb Al Hayti : Professeur de Chimie- Université de Bagdad. Assassiné en mars 2004.

34- Hussein Ali Ibrahim Al Karbassy : Ingénieur géomètre- Spécialiste de la Topographie- Institut de Technologie Bagdad – Al Zaafaranyah. Assassiné le 16 avril 2006 dans le quartier Al Amiryah.

35- Mohammad Al Douleimy : Faculté de Génie – Université de Bagdad. Assassiné en 2004.

36- Hassan Al Rabihi : Faculté d’Art Dentaire – Université de Bagdad. Assassiné le 25 décembre 2004, alors qu’i roulait en voiture en compagnie de son épouse.

39- Jassem Mohammad Al Issawi : Professeur de Sciences Politiques- Université de Bagdad. Membre du comité de rédaction du quotidien irakien «Al Syada» (La Souveraineté), un des négociateurs au sein du «Comité de Rédaction de la Constitution». Assasiné le 22 juin 2005 dans le secteur Al Chaaba à Bagdad, à l’âge de 61 ans.

40- Abdel Sattar Saber Al Khazarji : Faculté de Génie – Université de Bagdad – Assassiné le 4 juin 2005 dans la caserne «Madina Al Horra» (La Ville Libre) à Bagdad.

Université de Bassorah – Sud de l’Irak (14)

41 – Ala’a Daoud : Vice-Recteur de l’Université de Bassorah pour la division scientifique.

42- Assad Salem Choureyda : Docteur en génie civil. Doyen de la Faculté de Génie- Université de Bass

43- Omar Fakhry : Biologiste – Faculté des Sciences de l’Université de Bassorah.

44- Khaled Chreyda : Titulaire d’un Doctorat en Génie civil -Faculté du Génie – Université de Bassorah.

45- Abdel Latif Al Fadel : Spécialiste en Chimie. Faculté des Sciences- Université de Bassorah.

46- Joumhour Karim Khamas Al Zarzani : Critique littéraire réputé. Chef du Département de Langue Arabe – Faculté de Lettres- Université de Bassorah. Enlevé le 7 juillet 2005, son cadavre a été retrouvé à Qiblah, à 3 kms de Bassorah.

47- Ghadab Jaber Attar : Faculté de Génie – Université de Basssorah

48- Kifaya Hussein Saleh : Faculté des Lettres – Université de Bassorah

49- Ali Ghaleb Abed Ali : Faculté de Génie – Université de Bassorah

50- Saad Al Rabihi : Biologiste- Faculté des Sciences. Université de Bassorah.

51- Naoufal Ahmad : Faculté des Beaux-Arts-Université de Bassorah.

52- Abdel Karim Hussein : Faculté d’Agronomie-Université de Bassorah. Assassiné le 11 avril 2006.

53- Ala’a Abdel Hamid : Doyen Faculté de Médecine – Université de Bassorah.

54- Haydar Al Ba’aj : Directeur du CHU de Bassorah.

Université de Mossoul (Nord de l’Irak, capitale éphémère de L’Etat Islamique, dix ans après l’invasion américaine de l’Irak): 12 membres

55- Abdel Jabbar Moustapha : Doyen de l’Université de Mossoul; Professeur de Sciences Politiques.

56- Leila Abdallah Said : Doyenne de la Faculté de Droit de l’Université de Mossoul, assassinée en compagnie de son époux.

57- Mounir Al Khaïrou : Professeur de Droit à l’Université de Mossoul, époux de la doyenne Leila Abdallah Said, tuée en sa compagnie.

58- Imane Younes : Chef du département de l’Interprétariat – Université de Mossoul.

59- Nouayl Boutros Mathew : Faculté de Médecine-Université de Mossoul.

60- Mohammad Al-Douleimy : Génie mécanique. Faculté de Génie. Université de Mossoul.

61- Khaled Faysal Hamad Cheikhou : Faculté de l’Éducation Sportive – Université de Mossoul.

62- Mahmoud Younes Zannoune : Faculté des Lettres- Université de Mossou

63- Imane Abdel Moneim Younés : Faculté des Lettres – Université de Mossoul

64- Mahfouz Mohammad Hassan Al Kazzaz : Professeur de Lettres- Faculté des Sciences de l’Éducation – Université de Mossoul. Tué lors d’une intervention des forces d’occupation américaines, le 25 Décembre 2004, à proximité de la Mosquée Dr Oussama Kachmoula- Province de Ninive.

65- Inmar Al Ticq : L’un des plus célèbres ophtalmologistes irakiens. Professeur à la Faculté de Médecine – Université de Mossoul. Assassiné en Octobre 2004.

66- Madame Falha Saleh Ahmad : Professeure de Sciences Politiques- Université de Mossoul. Assassinée en 2004

Université Al Moustansariyah (15 membres)

67- Sabah Mahmoud Al Rabihi : Doyen de la Faculté des Sciences de l’Éducation -Université Al Moustansariyah

68- Salem Abdel Hamid : Doyen de la Faculté de Médecine à l’Université d’Al Moustansariyah, spécialiste de la médecine préventive.

69- Falah Ali Hussein : Doyen de la Faculté des Sciences- Université Al Moustansariyah.

70- Ibrahim Talal Hussein : Vice-Doyen Faculté des Sciences de l’Éducation -Université Al Moustansariyah.

71- Houba Eddine Ahmad Mahmoud : Chef du Département de l’Éducation- Faculté des Sciences de l’Éducation – Université Al Moustansariyah.

72- Moussa Salloum Amir Al Rabihi : Vice-Doyen Faculté des Sciences de l’Éducation – Université Al Moustansariyah. Assassiné le 28 Mai 2005-Quartier Al Bayyyah (Bagdad).

73- Abdel Samih Al Janaby : Doyen de la Faculté des Sciences -Université Al Moustansariyah. Poignardé lorsqu’il a mis en application une décision du ministère de l’enseignement supérieur prohibant la transformation des enceintes universitaires en tribunes religieuses.

74- Mohammad Fakhr Al Douleimy : Titulaire d’un doctorat en Physique. Vice-Doyen de la Faculté des Sciences – Université Al Moustansari

75- Zaki Zaker Al Ani : Professeur de Langue Arabe. Faculté des Lettres- Université Al Moustansariyah. Tué devant la porte d’entrée de l’Université, le 26 Août 2005.

76- Hadi Abdel Karim : Faculté des lettres- Université Al Moustansariyah. Tué devant la porte d’entrée de l’Université, le 26 Août 2005.

77- Mohamad Najib Al Kaissy : Département de la recherche – Université Al Moustansariyah.

78- Samir Yelda Gergis : Vice-Doyen de la Faculté de Gestion et d’Économie- Université Al Moustansariyah. Enlevé devant l ‘entrée de l’Université, en Août 2005, son cadavre a été retrouvé un mois plus tard, dans une ruelle le 25 septembre 2005.

79- Kazem Talal Hussein : Vice-Doyen de la Faculté de l’Enseignement Fondamental. Université Al Moustansariyah. Assassiné le 25 Novembre 2005 dans le quartier Moussayleh en compagnie de trois des ses gardes de corps.

80- Ali Mouhaych : Doyen de la Faculté de Génie. Université Al Moustanssariyah. Assassiné le 13 Novembre 2006.

81- Kazem Battine Al Hayani : Professeur de Psychologie – Faculté des lettres- Université al Moustanssariyah. Enlevé par des membres d’une milice religieuse le 3 Mars 2006. Son cadavre, mutilé, a été retrouvé à l’Institut Médico-légal.

82- Mohammad Abdel Rabih Al Ani : Professeur de Droit à l’Université Al Moustansaryah. Doctorant à la Faculté des Sciences Islamiques à l’Université de Bagdad. Assassiné le 27 avril 2006 devant la Mosquée «Imam Farouq», proche de la Rue Palestine, dans le centre de Bagdad. Son cadavre a été retrouvé cinq jours plus tard le 2 Mai 2006 à l’Institut Médico-légal de Bagdad.

Université de technologie Bagdad (8 membres)

83- Mohie Hussein : Génie mécanique-Université de Technologie

84- Mohammad Abbas Khodeyr : Génie mécanique- Université de Technologie.

85- Qahtane Kazem Hatem : Faculté des Sciences-Université de Technologie.

86- Amir Mouzher Al Dayni : Ingénieur Télécommunications.

87-Mohamad Abdel Hassan Wahed : Institut de Gestion Technologique- Bagdad.

88- Amr Ibrahim Hamza : Centre de Recherches sur le Cancer – Institut de Gestion Technologique.

89- Issam Saad Abdel Karim : Géologue. Chercheur au Centre National des Recherches. Enlevé le 28 Septembre 2004, assassiné le 1 er Octobre 2005.

90- Mohannad Saleh Mehdi : Centre de Recherches sur le Cancer – Institut de Gestion Technologique.

91- Saad Yassine Al Ansari : Centre de Recherches sur le Cancer – Institut de Gestion Technologique.

Université Al Anbar (Ouest de l’Irak qui abrite les deux villes rebelles à la présence américaine Ramadi et Falloujah): (7 membres)

92- Raad Okhsen Al Binno : Faculté de Médecine-Université Al Anbar.

93-Ahmad Abel Rahman Al Qobeissy : Professeur faculté de Médecine-Université Al Anbar

94- Ahmad Abdel Hadi Al Rawi : Faculté d’Agronomie – Université Al Anbar.

95- Chaker Mahmoud Jassem : Faculté d’Agronomie – Université d’Al Anbar.

96- Abdel Karim Mokhallaf Saleh : Faculté des Lettres – Département de Langue Arabe – Université d’Al Anbar.

97- Nasser Abdel Hamid Moukhlef Al Douleimy : Université Al Anbar

98- Hamid Faysal Antar : Faculté de l’Éducation Sportive – Université Al Anbar.

99- Abdel Majid Al Karbouly : Université Al Anbar

Université Al Nahrayne (Université des deux fleuves; le Tigre et l’Euphrate). 3 membres

100- Akil Abdel Jabbar Al Bahadl y: Vice-Doyen Faculté de Médecine-Université d’Al Nahrayne (Université des deux fleuves; le Tigre et l’Euphrate).

101- Laith Abdel Aziz Abbas : Faculté des Sciences – Université d’Al Nahrayne.

102- Mohammad Falah Houeidy Al Jazairy : Chirurgie réparatrice- Faculté de Médecine – Université d’Al Nahrayne. Assassiné le jour de son retour du pèlerinage de La Mecque début 2006. Médecin au CHU (Centre Hospitalier Universitaire) d’Al Kazmiyah (Bagdad).

Université de Dyala: (Ouest de l’Irak, 6 membres)

103- Abdel Sattar Al Assady : Faculté des Lettres – Université de Dyalla. Assassiné le 19 avril 2006.

104- Salem Hussein Al Mahdawi : Faculté des Lettres – Université de Dyalla. Assassiné le 9 avril 2006.

105- Mouchhen Hardane Mazloum Al Alawi : Université de Dyalla. Assassiné le 19 avril 2006.

106- Mayss Ghanem : Membre du corps professoral du Département de langue et de civilisation anglaise – Université de Dyalla.

107- Abdel Sattar Jabbar : Faculté de Médecine Vétérinaire- Université de Dyalla. Assassiné le 22 avril 2006.

108- Taleb Ibrahim Al Zahar : Spécialiste de physique nucléaire – Professeur-à la Faculté des Sciences- Université de Diyala. Assassiné à Ba’aqouba en Mars 2005.

Université de Tikrit (centre de l’Irak, Région natale de Saddam Hussein)

109- Fadl Moussa Hussein : Faculté de l’Education Sportive – Université de Tikrit.

110- Mahmoud Ibrahim Hussein : Faculté des Lettres – Université de Tikrit

Université Al Ma’moun

111- Mohsen Abbas Khodeir Al Salmane : Chef du département au ministère de l’irrigation. Professeur à l’Université Al Ma’moun, tué à Falloujah en 2004

Divers

112- Wajih Mahjoub Al Taï : Directeur général de l’enseignement supérieur au ministère de l’Éducation Nationale

113-Chaker Al Khafaji : Directeur de l’Office Central de la Maîtrise de la Qualité.

114- Moustapha Abel Hamid Al Hayti : Spécialiste des maladies infantiles.

115-Wissam Al Hachimi : Président de l’Association des Géographes d’Irak.

116- Raad Abdel Latif Al Saadi : Linguiste. Conseiller en langue arabe au ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Assassiné le 28 mai 2005, quartier d’Al Bayyah (Bagdad).

117- Hussein Nasser Khalaf : Chercheur à la Faculté d’Agronomie. Centre des études «Al Nakhil» (Palmiers-Dattiers) de Bassorah. Enlevé le 18 Mai 2005, son cadavre a été retrouvé, quatre jours plus tard, le 22 Mai 2005, dans le quatier Al Bayyah-Bagdad.

118- Taqi Al Talqua’ay : Titulaire d’un doctorat en physique nucléaire.

119- Khawla Mohammad Taqi : Faculté de Médecine-Université de Coufa

120- Zaki Jaber Lafta Al Saadi : Faculté de médecine vétérinaire.

121- Mohsen Souleimane Al Oujeily : Faculté d’Agronomie- Université de Babel.

122- Dr Liwa Al Sannanne Abdel Jabbar Abou Halhal : Université Al Bakr pour les Hautes Études. Assassiné à la prison d’Abou Ghraib en 2004.

123- Ali Mabak Al Malki : Expert comptable – Direction des impôts – Ministère des Finances.

124- Achoura Awdat Al Rabihi : Titulaire d’un Magistère en Géographie Humaine de l’Université de Michigan. Directeur du Centre d’Études «Al Mansour». Assassiné dans le quartier Al Amriyah (Bagdad) en 2004.

125- Moujber Al Cheikh Issa al Jouboury : Juriste. Membre du «Comité de Rédaction de la Constitution.

126- Damman Hussein Alaoui Al Obeidy : Doyen de la Faculté de Droit de l’Université de Salaheddine et membre du «Comité de Rédaction de la Constitution». Assassiné le 12 juillet 2005 à Bagdad.

127- Sabah Aziz Hachem : Institut de technologie – Province de Bassorah. Tué devant l’entrée de l’établissment le 11 Avril 2006.

128 – Faydi Mohammad Al Faydi : Membre du Haut Comité des Théologiens de l’Islam. Titulaire d’un Doctorat de l’Université de Législation islamique (promotion 1990). Tué devant la Mosquée dans le secteur d’Al Mouthanna (district de Mossoul).

129- Amid Mounzer Al Bayati : Médecin. Asssassiné le 16 juin 2005 devant sa maison située dans le quartier Al Sayyeh.

130- Amid Sadeq Al Abadi : Medecin. Assassiné le 1 er septembre 2005 devant le complexe médical qu’iil avait édifié pour les soins aux nécessiteux.

131- Amer Mohammad Falah : Chef du département de Chirurgie au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Républicain de Bagdad. Assassiné devant son domicile le 3 Octobre 2004.

132- Reda Amine : Assistant technique – CHU de Kirkouk. Assassiné le 15 septembre 2004 à Kirkouk.

133- Abdallah Saheb Younes : Hopital Naaman-Al A’Azamiyah-Bagdad. Assassiné le 18 Mai 2005.

134- Ibrahim Ismail : Directeur général du Département de l’Éducation Nationale à Kirkouk. Assassiné le 30 Septembre 2004, alors qu’il était en route vers l’Institut de Technologie de Kirkouk.

135- Rajeh Al Ramadani : Inspecteur au ministère de l’Éducation Nationale. Assassiné le 29 septembre 2004, alors qu’il sortait de la Mosquée Ziad Al Iraqi à Ninive.