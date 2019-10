https://www.madaniya.info verse au dossier Jamal Khashoggi deux pièces à conviction concernant le journaliste assassiné, le 2 octobre 2018, au consulat saoudien à Istanbul.

«Au nom de Dieu Tout puissant et miséricordieux

Royaume d’Arabie

Ministère de la Défense

Présidence de l’Etat Major général

Office des renseignements et de la sécurité des forces armées saoudiennes

N° 273

Présidence de l’Etat Major

Emis: 23636/V/2 Date 01/09/1440 Hégire

Ultra secret et urgent

Chef d’état major des opérations spéciales hors des frontières du Royaume

«En raison des contacts suspects établis par le journaliste Jamal Khashoggi avec des princes de la famille royale, membres de l’opposition, et ses efforts visant à recueillir des informations secrétes concernant le cabinet royal, ainsi que la personne du serviteur des Lieux saints, en vue de les fuiter aux opposants…

«En raison de la grande importance que nous accordons à ce dossier, merci procéder à une évaluation des informations concernant le journaliste pré-cité et nous soumettre, par écrit, vos propositions en prenant en considération tous les aspects sécuritaires afin de faire face à cet activisme et circonvenir la crise.

Mohamad Ben Salmane

Prince héritier, premier ministre et ministre de la défense

Le 2 ème document est une correspondance entre Jamal Khashoggi et son ami Hassan Hassan, un écrivain basé aux Etrats Unis, à propos de la création d’une chaine d’information indépendante, que ce dernier a publié afin de révéler les derniers projets du journaliste saoudien assassiné, notamment son souci de se doter d’un média, «qui ne dépende financièrement ni du Qatar ni des Emirats Arabes Unis».

Série de tweets à lire en ligne.

This is one of the last messages Jamal Khashoggi sent to me before his murder.

On the anniversary of his killing, I want to reveal a couple of things related to both the conversation & his death.

This thread involves a UAE newspaper & an American university. And much more: pic.twitter.com/c5KnZGPLAz

— Hassan Hassan (@hxhassan) October 2, 2019