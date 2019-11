Jared Kushner: un plagiaire; la transaction du siècle: une supercherie, fruit d’un pillage intllectuel.

Par Haytham Manna, président de l’Institut Scandinave des Droits de l’Homme (SIHR)

La version arabe se trouve dans le prolongement du texte français.

Adaptation en version française par René Naba www.madaniya.info

“Not only Business is Business and Politics is business as My President said, People’s Rights is business also”- Jared Kushner

Jared Kushner est un plagiaire. Sa transaction du siècle est une supercherie, fruit d’un pillage intellectuel, une pâle copie d’un projet vieux de dix ans mis au point par l’Université de Columbia.

Le gendre présidentiel, en effet, ne s’est pas beaucoup trituré les méninges. Il s’est contenté de reprendre à son compte une étude de l’Université de Columbia, parue en janvier 2010, intitulé «Project Palestinian Enterprise» pour en faire sa transaction du siècle. Mais cet important membre du lobby juif américain a supprimé le volet politique du projet, se limitant à son aspect économique, le soupoudrant de quelques milliards de dollars complémentaires en vue d’appâter le chaland.

La transaction du siècle est le fruit d’un mensonge et d’un vol, qui a dénaturé, en le détournant, un projet au départ sérieux. Tel est du moins l’avis du professeur David L. Phillips, Université de Columbia et un des auteurs du projet.

Ci joint l’intégralité du message du professeur Philips, dont la version anglaise est publiée dans sa totalité en annexe, ainsi que la lettre de Tony Blair, président de la quartet sur le Moyen Orient, approuvant ce projet.

“Rien de nouveau dans le projet Kushner intitulé “atelier de travail pour la paix en vue de la prospérité”.

“J’ai participé au projet de l’Université de Columbia visant à favoriser le développement économique de la Cisjordanie via la coopération entre hommes d’affaires palestiniens et israéliens.

“Ce projet a été approuvé par l’ancien premier ministre britannique,Tony Blair, à l’époque président du comité quadripartite sur le Moyen-Orient.

“Il était clair dans nos esprits que les perspectives de développement de la Cisjordanie devaient allaient de pair avec des pourparlers en vue de la création d’un état palestinien ayant vocation à vivre en paix avec Israël.

“L’inititative de Kushner peut être animée de bonnes intentions, mais elle pâtit de lourds handicaps. Sa démarche doit se déployer, parallèlement, à un processus politique sérieux qui traite des racines du conflit”.

Dear friend/colleague:

Jared Kushner’s « Peace through Prosperity Workshop » is nothing new. In January 2010, I participated in « Project Palestinian Enterprise », which studied opportunities for economic development in the Palestinian territories alongside cooperation between Palestinian and Israel business leaders.



Attached is copy of our report, which was endorsed by Tony Blair on behalf of the Quartet.



We don’t dispute the importance of jobs and economic opportunity. However, talks about economic development must occur in parallel to discussions about a Palestinian state, living in peace and side-by-side with Israel.



Kushner’s initiative may be well-intended, but it is ill conceived. It must occur in parallel to a political process, addressing the root causes of conflict.



Sincerely,

David L. Phillips

Director, Program on Peace-building and Rights

Institute for the Study of Human Rights

Columbia University